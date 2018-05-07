Oy kullanacaklar dikkat ! Yeni uygulama hizmete girdi
Oy kullanacaklar dikkat ! Yeni uygulama hizmete girdi
Doğan Medya resmen Demirören'e geçti
Doğan Medya resmen Demirören'e geçti
İYİ Partililere saldırı olayı için MHP'den ilk açıklama
İYİ Partililere saldırı olayı için MHP'den ilk açıklama
Pilot böyle şikayet etti: Yani buna bir çare bulamadık
Pilot böyle şikayet etti: Yani buna bir çare bulamadık
Veterinerde dehşet ! İddialar mide bulandırdı..
Veterinerde dehşet ! İddialar mide bulandırdı..
İstanbul'a bir yeni sürücüsüz metro müjdesi daha
İstanbul'a bir yeni sürücüsüz metro müjdesi daha
Meral Akşener, İnce ile randevusunu iptal etti !
Meral Akşener, İnce ile randevusunu iptal etti !
Yargıtay'dan ad ve soyad değişikliği için emsal karar
Yargıtay'dan ad ve soyad değişikliği için emsal karar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Mayıs 2018 15:35

Seçmen sorgulama mobil uygulaması hizmete açıldı

24 Haziran seçimleri için muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listeleri, mobil uygulama ile de sorgulanabilecek.

Seçmen sorgulama mobil uygulaması hizmete açıldı
A+ A-

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" ile de sorgulanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

YSK Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

AA

seçmen sorgulama mobil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM