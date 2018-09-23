Sedanur toprağa verildi Kahreden veda...

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi sabah saatlerinde gözyaşları arasında köyünde toprağa verildi. Gözyaşları ve ağıtların hakim olduğu cenazede anne Handan Güzel kızının mezarının sarılıp avuçladığı toprağı yedi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı.



Erzurum'dan ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, Kağızman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile alınarak Paslı köyüne götürüldü.

Burada sabahın erken saatlerinde, minik Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenle gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakınları gözyaşına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

Ceset kararıp kurtlanmıştı

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz'ün ilk incelemelere dair detayları da ortaya çıktı. Buna göre küçük kızın cesedinin kararıp kurtlanması nedeniyle üzerinde ilk aşamada darp izi veya yara tespit edilemedi.

Bavulla mı getirildi?



Sedanur’un cenazesinin yakınlarında parçalanmış bavul bulundu. Bavulun olayla ilgisi olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.



'Sedanur kuş gibi hafif olmuştu'



Sedanur’un cansız bedenini bulan ekiplerin sözleri yürekleri dağladı: “Sedanur kuş gibi hafif olmuştu. Adli tıpta her şey ortaya çıkacak. Böyle bir vahşet olamaz. Anlatamıyorum, taşların arasına koymuş. Böyle bir vicdan olamaz.”

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alınamamıştı. JAK timleri, AFAD ekipleri, UMKE görevlileri ve iz takip köpeği "Atak"ın yanı sıra köylülerin de katıldığı bir hafta süren arama çalışmalarının ardından Güzel'in cansız bedeni, köyün bir kilometre yakınında taşların altına gizlenmiş vaziyette bulunmuştu.