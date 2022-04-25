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Sedat Peker aylar sonra sessizliğini bozdu

Sedat Peker aylar sonra sessizliğini bozdu

İnternetten yayınladığı videolar ile gündeme damgasını vuran organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, aylardır süren sessizliğini bu paylaşımlarla bozdu.

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı.

Ancak Peker, 24 Kasım 2021'de yaptığı paylaşımın ardından ilk kez bugün Hazreti Ali'yle ilgili 3 tweeti alıntıladı. Peker'in yaptığı hamle gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz haftalarda da Özge Peker'in paylaşımında Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte poz verdiği görüldü. Ancak boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi detayı gözlerden kaçmadı. Sedat Peker, yayınladığı bir videoda Zülfikar kılıcı kolyesini dekor olarak kullanmıştı.

Etiketler sedat peker paylaşım tweet twitter
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