Sedat Peker beklenen paylaşımı yaptı: Bir gram namusun varsa...

Organize suç lideri Sedat Peker sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Soylu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker Youtube sayfasından paylaştığı videoda Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşmesini paylaştı.

Sedat Peker, ""Süleyman Soylu'nun Habertürk canlı yayınında tanırım, arkadaşım dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşmem. Bir gram namusun varsa o koltukta oturma." ifadererini kullandı.

Sedat Peker'in yayımladığı videoda şu ifadeler yer aldı:

Peker: "Bizimki ne yapıyor?"

Hacıfazlıoğlu: "Şaşırdım ben de ya. Burada çok sıkıştırdılar onu."

Peker: "Anladım abi sıkıştırdılar ama açıklama yaptı. O pislik oldu mu ya."

Hacıfazlıoğlu: "Onu ağzından kaçırdı sanıyorum ya."

Peker: "Abi tweet yazmış."

Hacıfazlıoğlu: "Onu ağzından kaçırdı reis biz onu bugün Ahmet abiyle konuştuk. Ahmet abi onun yardımcısı beraber onunla. Diyor ki mümkün değil öyle bir şey yapmaz."

Peker: "Abi sen Ankara'ya git bu işi toparla biz bu adama güveniyoruz. Bu adamın yüzünden bu kadar şey yaptık."