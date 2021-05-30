Sedat Peker Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı

Sedat Peker, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra ortadan kaybolan Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra ortadan kaybolan Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı.

Peker, Albayrak'ın Murat Sancak'ın evinde olduğunu iddia etti.

Sedat Peker, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya... Murat Sancak'ın evi var. Hadımköy Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor. Beraberler."