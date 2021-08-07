Sedat Peker ''Cumartesi açıklayacağım'' demişti... Yine olay olacak iddialarla geldi

Suç örgütü lideri olmaktan yargılanan Sedat Peker Twitter hesabı üzerinden uzun bir tweet dizisi paylaşarak bugüne kadar öne sürdüğü iddialara yenilerini ekledi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker daha önce “Cumartesi günü Ümitcan Uygun ve Türkiye’deki uyuşturucu ticaretini anlatacağım” dediği ‘dosyayı’ 50 tweet’le paylaştı.

Peker, “Aleyna Çakır ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan U.’un kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu babası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor” dedi.

Peker ayrıca vefat eden AK Partili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında da çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Burhan Kuzu'nun Zindaşti'yle hasım olan Orhan Ü.'nın davasını geri çekmesi için kendisiyle iletişime geçtiğini ileri süren Sedat Peker, Burhan Kuzu'ya 'başka kadınlarla birlikte görüntüleri olduğu' gerekçesiyle şantaj yapıldığını iddia etti.

Uyuşturucu kaçakçısı ve cinayetten yargılanan Zindaşti'yi tahliye ettiren Burhan Kuzu'nun daha sonra Zindaşti'nin hasmı olan Orhan Ü. adına çalıştığını ileri süren Sedat Peker, Kuzu'nun bazı isimlerin devlet bankalarından kredi alması için aracı olduğunu da söyledi.

Sedat Peker Cumhurbaşkanlığı'nda danışman olarak yer alan bazı bürokratların da İletişim Başkanlığı santrali üzerinden kamu bankalarını arayarak nüfus kullandıklarını iddia etti.