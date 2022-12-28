Sedat Peker ''elindeki bilgileri'' hangi ülkelere yolladı ?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüştüğünü açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Peker'in kendisine "Başıma bir şey gelirse diye elimdeki bilgileri iki ayrı ülkeye yolladım ve öyle bir durumda hepsi açıklanacak" dediğini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, suç örgütü lideri Sedat Peker ile konuştuğunu ve Peker'in kendisine Türkiye'den gelecek yetkililere ifade vermeye hazır olduğunu söylediğini açıkladı.

Çömez, Peker'in elindeki tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına alıp 2 farklı ülkeye gönderdiğini söylediğini aktararak, "'SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım' dedi" diye konuştu.

İYİ Partili Çömez, Halk TV'de "Kayda Geçsin" programında, Peker ile görüşmesini anlattı. Peker'in Türkiye'de devam eden davaları için "Benim davalarımla ilgili gündemi buradan da yönetebilirim. Herhangi bir soru gelirse bana, bunu hukuka uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde yapmaya hazırım" dediğini kaydeden Çömez, Peker ile görüşmesini şu ifadelerle anlattı:

"Şu ana kadar ifşa ettiği bilgiler son derece önemli ve ciddi. Her dosya, demokratik bir ülkede iktidarı değiştirecek iddialar. Çoğu belgeliydi, yalanlanmadı. Son derece vahim ve kritik bir durumla karşı karşıyayız. Sedat Peker'in kişiliğiyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. 'Hakkında dava var mı?' diye sordum, 'Benim davalarımla ilgili gündemi buradan da yönetebilirim. Herhangi bir soru gelirse bana, bunu hukuka uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde yapmaya hazırım' dedi."

"SEGBİS İLE İFADE VERMEYE HAZIR"

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermeye hazır olduğunu söyleyen Çömez, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sedat Peker, gerekirse oradaki Büyükelçilik ya da SEGBİS ile ifade vermeye hazır. 'Hükümet benden bilgi, belge istesin ben bunların hepsini resmi yollardan kendisine ulaştırmaya hazırım, gerekirse Türkiye'deki yetkililer gelsin, benden ifade alsınlar. Veya da SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım' dedi.

'Beni yargılayın ama adaletli bir şekilde yargılayın' diyor. 'Ben yargı önünde aklanmaya hazırım' dedi. Türkiye'deki bir çok yanlışlığın ifşasına katkı sağlayacağını vurguluyor ve izin verin ben bunları anlatayım diyor."

"İFŞAATLARDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Çömez, devamında Peker'in şunları söylediğini aktardı:

"Ben ailemle burada eziyet çekiyorum. Ciddi çilelerle boğuşuyorum. Yabancı bir ülkede çok zor şartlar altında yaşamımı idame ediyorum. Kendimi feda etmeye hazırım. Ama Türkiye'nin arınması için ortaya koyduğum bu iradeye siyaset kurumu da sahip çıksın. İYİ Parti bir hamle yaptı ama diğer siyasi partilerden de bu konuda destek istiyorum, konuşmak istiyorum. İfşaatlarda bulunmak istiyorum. Ama kamuoyunun ve özellikle siyaset kurumunun bana destek çıkması gerekiyor.

Ben her türkü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailem ve çocuklarımla sıkıntılı bir hayat sürüyorum. Ama tüm bunların yanında bana destek olunsun ben bu ifşaatları yapayım. Bu ağır dijital tecrit hakkında bunları yapmam mümkün değil. Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek."