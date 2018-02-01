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  3. 01 Şubat 2018 00:17

Sedat Peker: ''Fatih Altaylı'nın başına geleceklerden sorumlu değilim''

Suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile arasında yaşanan polemiğin ardından bir açıklama daha yaptı.

Sedat Peker: ''Fatih Altaylı'nın başına geleceklerden sorumlu değilim''
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Peker sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Altaylı'nın 'başına bir şey gelirse Sedat Peker'in sorumlu olacağını' yazarak kendi kendini hedef haline getirdiğini söyledi. 

‘AV MEVSİMİ BAŞLADI'

"Altaylı av mevsimini başlattı" diyen Peker, 'bütün terör örgütlerinin listesinde ilk hedef' olduğunu ancak 'kendisine saldıramadıkları için Fatih Altaylı'yı hedef alacaklarını' öne sürdü.

"Böylece beni zor durumda bırakmaya çalışacaklar" diyen Peker, yetkililerden Altaylı'nın koruma altına alınmasını isteyerek, "Altaylı'nın başına geleceklerden sorumlu olmayacağımı şimdiden açıklıyorum" ifadesini kullandı. 


 

 

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