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Sedat Peker gazetecilere kızdı

Sedat Peker gazetecilere kızdı

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker akşam saatlerinde yeni paylaşımlar yaptı. Peker'in paylaşımlarındaki hedefi "bazı" gazetecilerdi.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker son paylaşımlarında gazetecilere kızdı. 

Peker “Kıymetli dostlarım, kendini gazeteci olarak tanımlayan bazı arkadaşlar cumartesi günü yaptığım paylaşımlar için galiba mesleki bir kompleks göstererek ‘Biz zaten bunları biliyorduk’ demişler. Bence bu şahıslar yazdığım tweetleri bile okumamışlar” ifadelerini paylaştı.

Peker kendi paylaşımlarını işaret ederek, "Hiç haberiniz var mıydı" diye sorarak "Eğer vardı derseniz ben de size yalancısınız derim çünkü bu olayları 3-4 kişi haricinde hiç kimse bilmiyordu Bana karşı olan gıcıklığınızı, kızgınlığınızı, kıskançlığınızı bir kenara bırakırsanız ve bu konularla ilgili yakıştığı gibi haberler yaparsanız bence gazetecilik ahlakına daha layık bir şekilde davranmış olursunuz.” dedi.

Etiketler sedat peker paylaşım gazeteciler tepki twitter
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