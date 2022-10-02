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Sedat Peker hakkında dikkat çeken iddia

Sedat Peker hakkında dikkat çeken iddia

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'le ilgili Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan dikkat çekici bir iddia geldi.

Halk TV ekranlarında yayınlanan gazeteci İnan Demirel'in sunduğu 'Asıl Mesele' programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki yaşanan süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, "Ahmet Davutoğlu başbakanken ve seçimlere gidilirken Sedat Peker, AKP adına miting yapayım dedi ve Davutoğlu bunu reddetti" dedi. Özdağ açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bunu bir genel başkan yardımcısı teklif etti. Biz ancak meşru ve legal yollarla seçime gireriz dedik."

Etiketler ak parti
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