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Sedat Peker hakkında iddianame hazırlandı

Sedat Peker hakkında iddianame hazırlandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında iddianame hazırlandı. Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve yurt dışından yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Sedat Peker hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre, Peker’in İstanbul’daki evine 9 Nisan 2021 tarihinde emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker hakkında, 25 Ağustos 2022 tarihinde de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Sözcü

Etiketler sedat peker iddianame yakalama kararı
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