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Sedat Peker: Hani biz dünyadaki süper güçlerden biriydik

Sedat Peker: Hani biz dünyadaki süper güçlerden biriydik

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından Narkotik Daire Başkanlığı Kolombiya’dan gelen kokainlerle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin paylaşımlarda bulundu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk programında sarf ettiği sözleri hatırlatan Peker, şu paylaşımları yaptı: 

 ''1-Narkotik Daire Başkanlığı Kolombiya’dan gelen kokainlerle ilgili bir açıklama yapmış. Bu iddiayı en başından beri gündeme getiren ben olduğum için bir şeyler söyleme gereği hissettim. Kolombiya adli mercilerinin yardımlaşmaya açık olmadığı yönünde beyanları olmuştur.

2-Habertürk’teki dümenden programda sülüman covid sebebiyle Kolombiya’ya polis yollayamıyoruz demişti. Oysa ki beni iade alabilmek için bulunduğum tüm ülkelere o gün bugündür devamlı görevli yollayabiliyorsunuz. Hani biz dünyadaki süper güçlerden biriydik? Kolombiya Devleti bizim

3-...ülkemize geleceği belli olan 5 ton kokainle ilgili bize nasıl bilgi vermez? Kolombiya polisleri bilgi vermiyorsa DEA veya başka bir uluslararası kuruluşa başvurdunuz mu? Bilgi istediniz mi? Ayrıca narkotik polislerinin çalışma azimlerini kırmak gibi bir amacım yok. Narkotik

4-polislerini engelleyen üst derece bürokratları ve siyasileri deşifre etmekti benim amacım. Ayrıca narkotikle mücadele, gözaltına alınan uyuşturucu şüphelilerine“Sedat Peker ile ilgili ifade verirseniz az ceza almanızı sağlarız” demek midir?Levent isimli şahısa söylediğiniz gibi

 

5-Yazık, gerçekten çok yazık. Devletin namusunu kirlettiniz, itibarını neredeyse bitirecek hale getirdiniz. Benim kendimden şüphem yok. Sizlerin de yoksa ne ala. Görüşeceğiz, vallahi görüşeceğiz.''

Etiketler sedat peker açıklama sosyal medya
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