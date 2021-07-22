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Sedat Peker iddiaları doğruladı: Hastalığım ağır geçiyor

Sedat Peker iddiaları doğruladı: Hastalığım ağır geçiyor

Günlerdir sessizliğe bürünen organize suç örgütü lideri Sedat Peker Twitter hesabından koronavirüs iddialarını doğruladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması merak konusu olmuş ve sessizliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar arasında Peker'in tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı iddiası da yer almıştı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Peker'e yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullanarak iddiaların doğru olduğunu güçlendirmişti.

 ATTIĞI TWEET'LERLE İDDİALARI DOĞRULADI
Uzun süren sessizliğini bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bozan suç örgütü lideri Sedat Peker, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı iddialarını doğruladı ve hastalığının ağır geçtiğini söyledi.

Etiketler sedat peker korona koronavirüs
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