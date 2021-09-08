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Sedat Peker isyan etti: Sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum

Sedat Peker isyan etti: Sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dış politika hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Peker, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim" diye yazdı.

Peker bir sonraki paylaşımında da, "Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam" ifadelerine yer verdi.

"SİZİ İLBER ORTAYLI’YA HAVALE EDİYORUM"
Peker, son paylaşımında, yazdıklarının 'ironi' olduğunu belirterek, "Kafatasının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyanlar orada mısınız İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi hocaların hocası sayın İlber Ortaylı’ya havale ediyorum" dedi.

Etiketler ilber ortaylı sedat peker
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