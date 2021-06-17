Sedat Peker madde madde sıraladı: Seni de unutmadım, ben sizi tedavi edecek kişiyim

Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla Yıldırım Demirören ve Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Organize suç örgütü Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla yine Yıldırım Demirören ve Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Peker'in son paylaşımları şöyle oldu:

1-pambıkören, seni unuttum zannetme.Kâr etmeyen Total’i Mehmetçiğin parasıyla kurulan OYAK’a nasıl sattığını mutlaka anlatacağım.Mavi Vatan’ın isim babası Cihat Yaycı Paşanın, bu satışın adil olmadığını söylemesi üzerine onu etkilemek için nasıl baskı kurdurduğunuzu da biliyorum.

2-pambıkören, Mehmetçiğin parasına göz dikenin Yüce ALLAH gözlerini çıkarır biliyor musun? Bu satış usulüne uygunduysa, Cihat Yaycı Paşa neden bunun usulsüz olduğunu her yerde dillendirdi ve siz onun üzerine hangi güçlerle baskı kurdurdunuz?

3-pambıkören, derin mehmet ve ekibi marinaya çökerken Mübariz Mansimov’un yanında çalışan alaattin aykaç’a yalan ifade vermesi için neler verdiğinizi de biliyorum.

4-pambıkören, alaattin aykaç ilkokul mezunu bir adam (eğitimini küçümsemek için söylemiyorum). Sizin Demirören Medya’nın yönetim kurulunda bu adamın ne işi var?

5-pambıkören, senin grupta çalışan gazetecilerin çoğunun namusları maaşları kadar olduğu için böyle bir adam tarafından yönetilmeye ses çıkarmayacaklarını sen de biliyorsun.

6-pambıkören, bu alaattin aykaç limanlarda yük taşıyan bir adamdı (küçümsemek için söylemiyorum). Mübariz onu şirketine aldı. Mübariz’in aleyhine yalan ifade verince hızlı yükselişi de başlamış oldu.

7-pambıkören; limanlarda yük taşıyan bir adam (küçümsemek için söylemiyorum) Hürriyet’teki, Kanal D’deki, CNN Türk’teki gazetecileri nasıl yönetebilir?

8- Küçük ada ülkelerinde gizli offshore hesaplarında hem SOCAR’dan hem PETKİM’den çaldığınız paraları bu kişinin üzerine açtığınız gizli hesaplarda mı tutuyorsunuz?

9-pambıkören, seni vallahi mahvedeceğim. Seninle işim bittiğinde deli olacaksın. Sen emanetçisin oğlum. Ancak emanetçisi olduğun bu mallar gerçek sahibine, YÜCE TÜRK MİLLETİ’ne geri dönecek.

10- pambıkören, o maaşı namusu kadar olan gazetecilerle, tetikçiliğinizi yapan programlara çağırdığınız sözde tartışmacılarla beni küçültemezsiniz. Ama ben sizi deli edecem.

11- Ancak üzülme, ben senin doktorluğunu da üstlenecem. Fakat sana süslü sülüye uyguladığım psikanaliz temel ilkelerini değil, Abraham Maslow’un iyi betimlemelerle uyguladığı yumuşak tedaviyi yapacam.

12-süslü sülü seni unuttum zannetme, sen benim ahiretliğimsin. Sen saldırgan bir kişilik olduğun için seni Freud’un yöntemleri ile tedavi edeceğim.

13-pambıkören uysal olduğu için ona Abraham Maslow’un tedavi sistemini uygulayacam. Lütfen bana sayın doktorum diyin. Ben sizi önce delirtecek, sonra da tedavi edecek olan kişiyim.