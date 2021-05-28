Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen Nisan ayındaki operasyonlarda bazı şüpheliler adreslerinde bulunamamıştı.

Saklandıkları adresler tespit edilen firari şahısların yakalanması için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çanakkale'de bir operasyon daha düzenledi.

Örgüt içinde kilit rol oynayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.

Daha önceden İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.