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Sedat Peker, ses kayıtlarını ve yazışmaları neden yayınlamadığını açıkladı

Sedat Peker, ses kayıtlarını ve yazışmaları neden yayınlamadığını açıkladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından elinde olan yazışma ve ses kayıtlarını neden yayınlamadığını açıkladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker'in açıklamaları şöyle oldu:

 Tüm insanlar tatildeyken sizin gazınıza geldim,planımın dışına çıkıp o kadar önemli dosyaları paylaştım. Hiçbiri hakettiği değeri görmedi. Mezardan babam çıksa artık onun da gazına gelmem. Ben neyi ne zaman yayınlayacağımı biliyorum. Ancak toplumumuz bu ses kayıtlarını dinlemeye,

2-whatsapp yazışmalarını okumaya hazır mı, bunu gerçekten bilmiyorum. İpşir Paşa Türk tarihinin deyyus-u ekberidir. Yani en büyük pezevengidir. Sizlere ondan daha büyük bir pezevengi tanıtacağım. Dağ gibi bir pezevenk. Ayrıca sizler Türkiye’nin en önemli davalarına mahkemeler…

3- …karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz. Şu an değil, çünkü bunları sizi eğlendirmek için paylaşmayacağım. Hedefe ulaşacağım.

Etiketler sedat peker ses ses kayıtları
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