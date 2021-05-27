Sedat Peker yine tarih verdi: Hem bir kolunuzu, hem bir bacağınızı kopartacağım

Hakkında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşım yaptı. Peker, ''Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker'i aldık, Türkiye'ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım. Hadsize had bildirmek adettendir. Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım. (mecazi anlamda)'' ifadelerini kullandı.

Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker'i aldık, Türkiye'ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım. Hadsize had bildirmek adettendir. Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım. (mecazi anlamda) — Sedat Peker (@sedat_peker) May 27, 2021



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.