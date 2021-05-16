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Sedat Peker'den Abdulkadir Selvi'ye ağır hakaret

Sedat Peker'den Abdulkadir Selvi'ye ağır hakaret

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından yeni bir video yayınladı.

Peker, yayınladığı 5. videoda, kendisiyle ilgili "Sedat Peker'i kim koruyor, kim konuşturuyor?" başlıklı yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi hedef aldı. 

 Selvi'ye ağır hakaretlerde bulunan Peker, "Sana o yazıları kimin yazdırdığını da biliyorum, düşkün, primci, yazıklar olsun lan sana, adam değilsin lan sen, hiç bir zamanda olamazsın” ifadelerini kullandı.

SELVİ NE DEMİŞTİ?

Selvi "Peker'i kim koruyor, kim konuşturuyor?" başlıklı yazısında şunları kaydetmişti:

Mafya denilince akla gelen her şey var Sedat Peker’de. Bir mafya liderinin iddialarını doğru kabul edip, mafya ile mücadele edenleri mi suçlayacağız? Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkânlarıyla bulunamaz. Tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur. Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi olmasın? Yapılacak olan şu, Sedat Peker paketlenip Türkiye’ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı. AK Parti, Sedat Peker’le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı.

Etiketler sedat peker abdulkadir selvi
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