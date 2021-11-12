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Sedat Peker'den aylar sonra yeni video: Film bitti dendiği yerden yeniden başlar

Sedat Peker'den aylar sonra yeni video: Film bitti dendiği yerden yeniden başlar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından aylar sonra bir video yayınladı.

MESAJINI JET SKİ ÜZERİNDEN VERDİ
"Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim" mesajı ile videoyu paylaşan Sedat Peker'in jet ski üzerinde olduğu görüldü.

"FİLM BİTTİ DENDİĞİ YERDEN BAŞLAR"
Dubai'de çekildiği düşünülen görüntülerini paylaşan Sedat Peker videoda şu ifadeleri kullandı:

"Azem kardeş bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, bir gün başka yer olur. Sana daha önce de söyletmiştim, sana daha önce de öğretmiştim. Unutma geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezermiş, Azem kardeş!"

Etiketler sedat peker film video
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