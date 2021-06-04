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Sedat Peker'den cumartesi sürprizi: Canınız sıkılmasın diye...

Sedat Peker'den cumartesi sürprizi: Canınız sıkılmasın diye...

Paylaştığı videolar ile gündeme gelen Sedat Peker, sosyal medya hesabından yarın bir telefon konuşması yayınlayacağını duyurdu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Daha önce pazar günü 9. videosunu yayınlayacağını açıklayan Peker, yarın akşam bir video daha yayınlayacağını duyurdu. 

Peker paylaşımında, ''Pazar günkü videoya kadar canınız sıkılmasın diye yarın akşam üzeri saatlerinde, zaman geçirmek için, aperatif niyetine birisiyle yaptığım telefon konuşmamı yayınlayacağım. Konu Suriye silahları'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler sosyal medya sedat peker video konuşma
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