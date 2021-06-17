Sedat Peker'den HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama: Sokağa çıkmayın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, HDP'nin İzmir il binasına saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, HDP'nin İzmir il binasına saldırıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına gelen silahlı bir saldırgan, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Peker, şunları yazdı:

1-Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın.

2-Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız derin mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler.

3-Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar (bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin).