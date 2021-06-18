  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sedat Peker'den kafa karıştıran açıklama: Suç örgütü liderliğimden istifa ediyorum

Sedat Peker'den kafa karıştıran açıklama: Suç örgütü liderliğimden istifa ediyorum

Sedat Peker'den kafa karıştıran açıklama: Suç örgütü liderliğimden istifa ediyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "suç örgütü üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "suç örgütü üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.

Peker'in son paylaşımı şöyle oldu:

"YÜCE TÜRK MİLLETİ; bu kadar utanmaz gazetecinin, siyasinin, maalesef ki devlet görevlisinin olduğu bir ortamda mahcubiyetimden dolayı suç örgütü üyeliğimden istifa ediyorum. Lütfen kabul edin (bunları mahkum ettirmeden asla istifa etmeyeceğim)."

Etiketler sedat peker suç örgütü istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de HDP binası önünde gergin anlar! ''Bu çadır buradan kalkacak''
Polis ''Böylesi bir canilik çok ender görülür'' demişti: Cinayetin detayları ortaya çıktı
Adanalı kebapçıdan dikkat çeken kampanya: Aşı olana kebap bedava
Veyis Ateş canlı yayında 10 milyon euro iddiasını yalanladı
Erdoğan'ın ''askeri üs'' açıklaması Rusya'da ses getirdi: Ciddi bir meydan okuma
Banka kredisi kullanan vatandaşlar için Yargıtay'dan emsal karar
Didem Soydan itiraf etti: Maraşlı yıldızından neden ayrıldı?
Veyis Ateş'e kötü haber: Harekete geçildi
BİM 18 Haziran Cuma kataloğu
Tecavüzcü katiller herkesin gözü önünde idam edildi