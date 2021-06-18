Sedat Peker'den kafa karıştıran açıklama: Suç örgütü liderliğimden istifa ediyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "suç örgütü üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "suç örgütü üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.

Peker'in son paylaşımı şöyle oldu:

"YÜCE TÜRK MİLLETİ; bu kadar utanmaz gazetecinin, siyasinin, maalesef ki devlet görevlisinin olduğu bir ortamda mahcubiyetimden dolayı suç örgütü üyeliğimden istifa ediyorum. Lütfen kabul edin (bunları mahkum ettirmeden asla istifa etmeyeceğim)."