Sedat Peker'den LGBT yorumu: Bunları söylerken de akıl dışı şeyler yapacaksınız...
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda müstehcen görüntüler iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Müstehcen görüntüler iddialarına ilişkin LGBT'ler üzerinden açıklamalarda bulunan Peker, '' LGBT’li bireylere söylemediğinizi bırakmayacaksınız, bunları söylerken de akıl dışı şeyler yapacaksınız. Yazıklar olsun size'' diye yazdı.
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