Sedat Peker'den sessizliğini Sinan Ateş için bozdu

Birleşik Arap Birlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili paylaşımları retweet edip sildi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili mesajları paylaştı.

Peker'in geçen günlerde sosyal medya hesabında bir hareketlilik yaşanmıştı. Peker, geçen günlerde olduğu gibi yine söz konusu paylaşımları kısa bir süre sonra kaldırdı.

Sinan Ateş ile ilgili, MHP ve Ülkü Ocakları’ndan herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekmişti. MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinde de Ateş’in suikasta uğramasıyla ilgili bir haber yer almamıştı. AKP yönetimi de cinayetle ilgili açıklama yapmamıştı.

Sedat Peker ile son olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, aralık ayının son haftasında görüntülü olarak konuştu.

Çömez Peker'in "Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek' dedi. 'Böyle bir süreç çalışırsa emniyete almak için bilinmeyen iki ayrı ülkeye gönderdim ve ondan sonra bütün bu ifşaatlar yapılacak" dediğini kaydetti.

Turhan Çömez sözlerini şöyle sürdürdü: "Elinde çok önemli bilgiler olduğunu söyleyen birinin konuşması önemli ve benim bu attığım adım (Peker'le görüşmeyi kast ediyor) siyasi değil hukuki bir adımdır. Peker hesap vermesi gerekiyorsa vermeli ancak anlatmak istediklerini de anlatmalı. Ne anlatacağını, elinde ne olduğunu bilmiyorum ama şu ana kadar anlattıkları buz dağının görünen yüzü."