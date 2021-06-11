Sedat Peker’den şimdi de ''kiralık katil'' paylaşımı

Sedat Peker, kendisinin susturulmak için kiralık katil tutulduğu iddialarında bulunduğu paylaşımlar yaptı.

Sedat Peker, kendisinin susturulmak için kiralık katil tutulduğunu ve bu nedenle yer değiştirmek zorunda kaldığını iddia etti.

Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenip yeni dosyalar açacağını söyledi.