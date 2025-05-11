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Sedat Peker'den Türkiye'ye dönüş mesajı: ''Suç işlemedim ki af çıksın''

Sedat Peker'den Türkiye'ye dönüş mesajı: ''Suç işlemedim ki af çıksın''
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Halen Dubai'de hayatını sürdürdüğü bilinen ve kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında çıkan "Türkiye'ye geri dönecek" iddialarına karşı sessizliğini bozdu.

 Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in son günlerde sosyal medyada yayınlanan ve Türkiye'yken çekilmiş görüntülerinden oluşan videoları "Sedat Peker geri mi geliyor" sorularını beraberinde getirmişti.

Hatta MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de Peker’in bu görüntülerini alıntılamıştı.

Görüntülerde Peker'in Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde İstanbul Boğazı'na baktığı anlar yer alırken, Yönter paylaşımına "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes, baki heves…" ifadelerini not düşmüştü.

Peker'den Türkiye'ye döneceğine dair iddialar sonrası ilk açıklama

Sedat Peker, ise X hesabından 'Türkiye'de af çıkacak sonra dönecek' iddiasına "Bana çevremdeki insanlar af çıkacağını ve Türkiye'ye dönebileceğimi söylüyorlar, ancak af suç işleyenler için olur, ben suç işlemedim. Doğru zamanda Türkiye'ye döneceğim, şu an biraz erken" sözleriyle cevap verdi. 

MHP lideri Bahçeli ile görüşmüş

Youtube'taki OnlarTV kanalının canlı yayınında konuşan gazeteci Timur Soykan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'in geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 2 kez telefon ile görüştüğünü öne sürdü.

"Kesinlikle Sedat Peker MHP ile barıştı" ifadelerini kullanan Timur Soykan, Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolunun açıldığını iddia etti.

Gzeteci Timur Soykan, Onlar TV canlı yayınında "ilk kez söylüyorum" diyerek Sedat Peker’in MHP lideri Bahçeli'yi 2 kez aradığını belirtti ve "Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneye kaldırılmadığı dönemde telefonla görüştü. Hastanede tedavisi devam ederken de Bahçeli ile görüştü" ifadelerini kullandı.

İşte Timur Soykan'ın canlı yayındaki açıklamaları: 

"Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneye kaldırılmadığı dönemde telefonla görüştü. Hastanede tedavisi devam ederken de Bahçeli ile görüştü. Devlet Bahçeli ile bir kaç kez Sedat Peker görüştü. Peker, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletiyor, Bahçeli ise teşekkür ediyor.

MHP'li değil ama bürokratlardan biri Peker'e "af, yargılandığın suçları da kapsayacak. Öyle Türkiye'ye dönebileceksin" dedi. Peker ise "Ben suç işlemedim. Suç işleyenler için af olur. Ben af ile Türkiye'ye dönmem. Ben zaten beraat edeceğim" yanıtını vermiş.

Peker, gençlik yıllarında Turancı kimliğiyle bilinen bir isim ama MHP ile arasında kopuşlar olmuş ve uzun dönemler temasta bulunmamış birisi. İzzet Ulvi Yönter'in paylaşımıyla artış şunu ilan edebiliriz ki, Sedat Peker MHP ile barıştı ve Peker'in Türkiye'ye gelmesinin yolu açıldı. 

Bundan yaklaşık 4 yıl önce her sabah YouTube'da iktidarı sarsacak büyük skandalları açıklayan Sedat Peker, çok uzun süre bir sessizliğe bürünmüştü BAE ve Türkiye'nin kararı ile, şimdi de görüyoruz ki Peker'in Türkiye'ye gelişinin yolu çok ciddi bir şekilde açılıyor. "

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Etiketler sedat peker kırmızı bülten suç af yasası türkiye
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