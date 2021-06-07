Sedat Peker'den yeni açıklama: ''Araştırın, buradan çok suç çıkar''

Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihan Çakır, yerel Sedat Peker’in kendisine ulaşıp 'bakanlıktaki dostlarını rahatsız ettiği' için haberlerinin kaldırılmasını istediğini söyledi. Sedat Peker de Çakır'ın açıklamalarını doğruladı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yerel seçimler öncesi 'bakanlıktaki dostlarını rahatsız ettiği' için haberlerin kaldırılmasına yönelik tehdit ettiği gazeteci Cihan Çakır'ın açıklamalarını doğruladı. Peker, "Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihat Çakır’ın söyledikleri doğrudur" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019 seçimlerine giden dönemde Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihan Çakır, AK Parti'nin şu anki Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı hakkında eleştirel yazılar yazıyordu. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son zamanlarda yayınladığı videolardan sonra gazeteci Cihan Çakır, kendisinin seçimlerden önce Peker tarafından aranıp yazdığı yazıların kaldırılmasının talep edildiğini belirtti.

Peker, uyuşturucu ticaretinden, silah ticaretine, suikastten cinsel saldırıya kadar birçok suç hakkında iddialarda bulunuyor. Anlattığı olaylarda kendisinin de "masum" olmadığını söyleyen Peker hakkında Ünye'de gazetecilik yapan Cihan Çakır, açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediye Başkanlığına AK Parti'den Hüseyin Tavlı aday gösterildi. Çakır da adaylığın kesinleşmesinden sonra çalıştığı gazetede Tavlı ile ilgili geçmişteki ilişkileriyle ilgili eleştirel yazılar kaleme almaya başladı.

Yazıların yayınlanmasından sonra 2019 yılının mart ayında Sedat Peker Ünye'deki bir dostu aracılığıyla Çakır'a ulaşmış. Çakır, ismini açıklamadığı, Peker'in dostu olan kişinin çalıştığı gazeteye gelerek görüşme talep ettiğini dile getiriyor. Çakır, bu kişinin telefonundan Peker'in kendisine ulaştığını ve şöyle dediğini anlatıyor: "Kardeşim biz sizi tanıyoruz. Cesaretli bir gazetecisin, yalnız 'şöyle' bir haber var. Bunu kaldırmanı rica ediyorum."

Görüşmenin ardından Peker, yakını olan kişiye bir mesaj yolluyor, o mesajda ise "Kıymetli dostum Ö. Abi sana haberin linkini yolluyorum bir zahmet haberi kaldırtıp bana da bilgi verirsen sevinirim. Ben de dostlarımızı bilgilendiririm. Senden haber bekliyorum..." ifadeleri yer almış.

Telefon görüşmesinden sonra yazının yayımlandığı siteden bağlantı kaldırılmış. Ancak Tavlı hakkında yazılar yazılmaya devam edilince, ilk görüşmeden bir hafta sonra Sedat Peker'in Ünye'deki dostu tekrar Cihan Çakır'ın yanına gitmiş ve Peker ile bir görüşme daha gerçekleşmiş. Görüşmede Çakır, Peker’in kendisine “Kardeşim sen dikiş tutmuyor musun, ne biçim adamsın” diye tepki gösterdiğini anlatıyor. Çakır “Ne demek istiyorsun' diye karşılık verdiğinde “Biz sana demedik mi, bu adam hakkında yazma, dostlarımız var” cevabını aldığını anlatıyor.

Çakır, dostlarının kim olduğunu sorduğunda ise Peker, bakanlığı işaret ederek “çapını” aşacağını vurgulamış. Çakır, yazdığı yazılarda bir sorun olmadığını, hukuki sınırların dışına çıkmadan demokratik hakkını kullandığını ifade etmiş. Peker de kendisini bakanlıktaki dostlarına karşı mahcup ettiğini ve rezil olduğunu söylemiş.

Çakır'a göre, telefon görüşmelerinde Peker’in sözünü ettiği 'bakanlıktaki dostlar' İçişleri Bakanlığı'ndan. Hatta Çakır, bu kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu düşünüyor. Bu iddiasını ise Hüseyin Tavlı ile Süleyman Soylu'nun geçmişten gelen dostluklarına dayandırıyor: "Süleyman Soylu'nun sigortacılık yaptığı dönemde Hüseyin Tavlı da İstanbul Gaziosmanpaşa'da elektrikçilik yapıyordu. Bu iki isim komşu."

Çakır, ikinci görüşmeden sonra yazılan yazıları kaldırmayacağını Peker'e iletiyor. Çakır, yaşanılanları gazeteci gözüyle doğru bulmadığını bu nedenle ilk görüşmeden sonra bir haberin bağlantısını siteden kaldırsa da sonraki yazıları kaldırmayı reddediyor.

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