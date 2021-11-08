Sedat Peker'den yeni Lütfü Türkkan açıklaması

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Bingöl'de bir kişiye küfreden Lütfü Türkkan hakkında yeni paylaşımlarda bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Bingöl'de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren bir kişiye küfreden ve Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan hakkında yazan Peker, olayın provokasyon olduğunu öne sürdü.

Peker'in paylaşımları şöyle:

''1-Bazı arkadaşlarımız “Neden birden 25 tweetlik bir açıklama yapma gereğini duydun.” diyerek beni zan altında bırakmak istemişler. Anlatayım. Muhalefetin yaptığı esnaf gezilerinin halkta karşılık bulması üzerine Bingöl’de yaşanan olay koordine edildi.

2-Ben uzaklarda olan bir gözlemci olarak bir adaletsizlik olduğuna dikkat çekmek istedim. Bingöl’de yapılan provokasyonun çok daha büyüklerinin şahsım üzerinden geçmişte yapıldığını delilleriyle anlattım. Buna vicdani bir tepki diyebilirsiniz.

3-Terör örgütünün döşediği mayınlara basarak şehit olan, çobanlık yapan bir kız kardeşimizin abisi sosyal medya hesaplarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ahlaka sığmayan küfürler edecek, sonrasında ise bu parti liderinin pkk ile ilgili açıklamaları…

4-…ortadayken esnaf ziyaretini sabote edecek. Bu şehit abisi, kardeşi için yas tutup camilerde türbelerde dua edeceğine porno sitelerini seyredip beğeniler yapıyorsa bana kimse bunun duygusal bir tepki olduğunu anlatmasın. Serçe kadar beyni olan bunun provokasyon…

5-… olduğunu zaten anlar. Namuslu olmak lazım, şerefli olmak lazım, onurlu olmak lazım. Benim üzerimden muhalefete birçok hile geçmişte zaten yapıldı. 40 yaşından küçük kardeşlerim, eğer siz de uygun görürseniz ben bu süreçte kendimi FİFA kokartlı Milli Hakem Sedat Peker…

6-… olarak tanımlamak istiyorum. Size sözüm olsun, bu görevimin de altından layıkıyla kalkacağım. Provoke etme işlerinde eski kullanılmış bir uzman olarak, taraflar birbirine hile yaparsa hemen müdahil olacağım. Burada bir hile var. Ben uzmanım da bu işlerde.

7-Hileyi hemen gördüm. Lütfü Türkkan’ın Ziraat Bankası’na 36 milyon dolar borcu varmış. Kimin devlete kredi borcu varsa hemen gırtlağına yapışmak lazım. Ancak pambıkören’in milyarlarca dolar borcu var. Bunu da ortaya ben çıkardım. pambıkören’in 10 milyon dolar aldığı arsanın… ''