Sedat Peker'den yeni paylaşım: ''Deli olacaksınız!''

Sosyal medyaya erişim yasağı olduğu açıklanmıştı ama organize suç örgütü lideri olmakla yargılanan Sedat Peker durmuyor. Peker son olarak Twitter'dan "O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi" ifadelerini kullandı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Peker paylaşımında “O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi” ifadelerini kullandı.

Yayınladığı videolarla Türkiye’de aylarca gündemden düşmeyen Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, yeni bir paylaşım yaptı. Peker elinde ses kayıtları ve mesajlaşmaların olduğunu belirterek şunları söyledi:

“O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi. Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Bende söz namus!”