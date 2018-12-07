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  2. Güncel
  3. 07 Aralık 2018 17:35

Sedat Peker'e büyük şok

Beşiktaş Cemevi, ziyarete gelen Sedat Peker hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

Sedat Peker'e büyük şok
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Beşiktaş Cemevi, geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker’in "davet üzerine cemevine gittiği" açıklamasını yalanladı.
 
Peker 3 Aralık Pazartesi günü İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan cemevine gitmişti. Peker cemevi ziyaretini sosyal medyadan “Beşiktaş cemevimizin genç dedesi Okan Doğaner Bey’in saygın daveti üzerine ziyaret ettim” diyerek paylaşmıştı.

Diken'in haberine göre Beşiktaş Cemevi yönetim kurulu adına yapılan açıklamada “3 Aralık Pazartesi günü vefat eden Durmuş Demirkan’ın cenaze lokması Beşiktaş Cemevimizde verilmiştir. Cenaze lokmasına cenaze sahiplerinin davetlisi olan Sedat Peker’de lokmaya katılmıştır. Cenaze dolayısıyla cemevimize gelmiştir. Kamuoyunda yazıldığı gibi özel bir davet olmamıştır” dendi.

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