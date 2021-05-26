Sedat Peker’i suçladığı için vurulduğu iddia edilen gazeteci konuştu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i hedef alan videolarının ardından 2019’da evinin önünde vurulan Gazeteci İrfan Aydın, Peker’in şimdi çektiği videolardan kullandığı “Bir tripoda ve kameraya yenileceksiniz” sloganını aslında geçtiğimiz yıllarda kendisinin onun için kullandığını söyledi.

Bursa’da 3. Göz isimli gazetenin sahibi olan İrfan Aydın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i hedef alan videolarının ardından 2019’da evinin önünde bacaklarından 4 kurşunla vurulmuştu. Peker’in yurt dışına kaçtıktan sonra bile yayınladığı videolarda hedef aldığı gazeteci, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. İrfan Aydın, Peker’in şimdi çektiği videolardan kullandığı “Bir tripoda ve kameraya yenileceksiniz” sloganını aslında geçtiğimiz yıllarda kendisinin onun için kullandığını söyledi:

'KIRIK TELEFONLA YENECEĞİM'

“Ben Peker’i hedef alan videolarımı bir telefonla çekiyordum. Sonra Sedat Peker bana cevap vermek için çektiği bir videoda ‘Dandik bir telefonla yayın yapıyor, bunu vurmuşlar her yerde de benim vurdurduğumu söylüyor. Ben yapsam işimi tam yapardım’ ifadesini kullanıyordu. Ben de sonraki videolarımda hep o kırık telefonla onu yeneceğimi söyledim. Orada dandik telefon dediği için ben de, ''sizi bu kırık telefonla yeneceğim ve bir kırık telefona yenileceksiniz'' diyordum. Sonunda da o kırık telefonu emekliye ayırdık. 3 kamerayla yayın yapmaya başladık.”