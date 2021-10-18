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Sedat Peker'i ''videoyu ertele'' diye arayan AK Partili isim kim?

Sedat Peker'i ''videoyu ertele'' diye arayan AK Partili isim kim?

Gazeteci Erk Acarer'e konuşan Sedat Peker, video yayınlamasını ertelemesi için devreye giren AK Partili vekilin ismini verdi.

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan Sedat Peker ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Acarer, Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarından video yayınlamaya başladığı dönemde, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün devreye girdiğini söyledi.

Acarer, Peker'in kendisine Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi video yayınlamaması ricasında bulunulduğunu söylediğini belirtti.

YouTube yayınında konuşan Acarer, Peker'in “Metin Külünk beni aradı. ABD Başkanı Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi videoyu ertelemem için ricacı oldu" iddiasında bulunduğunu söyledi.

Külünk'ün görüşmede, "Sen bir devlet görevlisisin. Bu kritik görüşme öncesi bu videoyu paylaşman iyi olmaz" dediğini aktaran Acarer, "Sedat Peker bu videoyu paylaşmadı ama 30 yıllık devlet görevlisi ifadesi bile bize bir şeyi anlattı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, mayıs ayında sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla siyaset-devlet-mafya tartışmalarını gündeme getirmişti. Peker'in Erdoğan'ı kast ederek "Helalleşme videosu çekeceğim" açıklaması ise günlerce tartışılmıştı. Peker'in "Erdoğan" videosu ABD Başkanı Biden ile yapılan görüşmeyle birlikte yayınlanmamıştı.

Etiketler sedat peker helalleşme videosu metin külünk
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