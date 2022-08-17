Sedat Peker'in adını dilinden düşürmediği isim: ''Peker'in iddialarının bazılarını doğrularım''

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddiaların 'bazılarını' doğrulayabileceğini yazdı.

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Saçan, Twitter'tan yaptığı açıklamada iddialardan 'bazılarını bizzat yaşadığı için doğrulayabileceğini' ifade etti.

Saçan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım. Hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç."

ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü olan Saçan, Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar, akbil yolsuzluğu gibi soruşturmalar yürüttü.

Saçan 23 Eylül 2009 tarihinde Ergenekon soruşturmasının 9. dalga operasyonunda tutuklandı. Ergenekon yapılanmasının üzerini örtmek ve örgütle ortak iş yapmakla suçlanan Saçan, dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak 15 Ocak 2010'da tahliye edildi.

Adil Serdar Saçan, 2011 yılında, Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi.

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Gökçen de 2000 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a ilettiği raporda, Saçan’ın gözaltına aldığı kişilere işkence ettiğini belirtmişti.