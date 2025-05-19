Sedat Peker'in dönüş planına mahkeme engeli

Son dönemde Türkiye'ye döneceği konuşulan Sedat Peker'in kırmızı bülten kararının kaldırılması yönündeki talebi İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kritik bir karar çıktı.

Bir dönem yurtdışından yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Peker’in, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Bu temasların ardından Peker’in Türkiye’ye dönüşünün mümkün hale geleceği öne sürülmüştü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya hesabından yaptığı ve Peker’e ait olduğu iddia edilen görüntülerle birlikte paylaştığı “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves.” notu da kulislerde “yeşil ışık” olarak yorumlanmıştı.

Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kritik bir karar çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, 16 Mayıs’ta görülen duruşmada mahkeme, Peker’in kırmızı bülten kararının kaldırılması yönündeki talebini reddetti.

Bir sonraki duruşma 28 Kasım’a ertelendi.

194 ülkede aranan Peker’in Türkiye’ye dönüş ihtimali, şimdilik yargı kararıyla kapatılmış oldu.