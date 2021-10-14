Sedat Peker'in hedefinde şimdi de SADAT var!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından SADAT'a ilişkin yeni bir paylaşım yaptı ve "onlara tabi ki cevabım olacak" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından harp okulları mülakatlarına katıldığı ortaya çıkan SADAT'a ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Yarını işaret eden Peker, ''1-sadatçılar bugün açıklamalar yapmışlar. Dikkatlice okudum. Vallahi bunların da fındık kadar beyni bile yok. Yarın onlara tabii ki cevabım olacak. Arkadaş bunlar ülkeyi nasıl ele geçirdiler billahi hayret ediyorum'' ifadelerini kullandı. Peker'in paylaşımı şöyle: