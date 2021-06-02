Sedat Peker'in hedefindeki SADAT'tan dikkat çeken video

Sedat Peker'in, El Nusra'ya silah göndermekle suçladığı SADAT'tan videolu açıklama geldi. Youtube'da yayınlanan videonun Sedat Peker'in videolarına benzer bir şekilde kurgulanması dikkat çekti.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, pazar sabahı sosyal medya hesabından paylaştığı 8. videoda, parçası olduğunu dile getirdiği Suriye'ye silah sevkiyatına SADAT'ın da dahil olduğunu öne sürmüştü.

PEKER'E BENZER BİR KURGUYLA YANIT VERDİLER

SADAT yöneticisi Melih Tanrıverdi, kurum hakkındaki iddialara Peker'in çektiği videolara benzer bir videoyla karşılık verdi. Peker, videolarını su bardağı, kitap ve "mesaj içeren" objelerin yer aldığı masa önünde konuşma yaparak hazırlarken; SADAT da YouTube kanalından yayınladığı yanıt videosunu benzer kurguyla hazırladı. Tanrıverdi'nin masasındaki su bardağı, bir fincan çay, tatlı tabağı ve bilgisayar dikkat çekti.

TANRIVERDİ AÇIKLAMALARI BİLGİSAYARDAN OKUDU

Peker'in konuşmalarının aksine, SADAT yöneticisi Tanrıverdi açıklamalarını bilgisayardan okurken, Tanrıverdi'nin arkasında da kitaplık ve dantel örtüler yer aldı.