Sedat Peker'in hedefindeki yeni isim o oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam saatlerinde danışmanı Emre Olur aracılığıyla yeni bir açıklama yayımladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alarak çok sert açıklamalar yaptı.

Emre Olur, Twitter üzerinden Doğu Perinçek ile görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı. Ses kaydında Doğu Perinçek, "Sedat Peker'in Ergenekon davasındaki savunmasını okursanız Fethullah Hocaya zerafetli göndermeler selamlar olduğunu görürsünüz. Bunu bilmeyen yoktur davaya katılanlardan. Ben bunu söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Peker Twitter üzerinden Doğu Perinçek'e "Abdullah Öcalan'ın kankası" derken, ağzına geleni de söyledi.