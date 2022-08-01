  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sedat Peker'in hedefindeki yeni isim o oldu

Sedat Peker'in hedefindeki yeni isim o oldu

Sedat Peker'in hedefindeki yeni isim o oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam saatlerinde danışmanı Emre Olur aracılığıyla yeni bir açıklama yayımladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alarak çok sert açıklamalar yaptı. 

Emre Olur, Twitter üzerinden Doğu Perinçek ile görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı. Ses kaydında Doğu Perinçek, "Sedat Peker'in Ergenekon davasındaki savunmasını okursanız Fethullah Hocaya zerafetli göndermeler selamlar olduğunu görürsünüz. Bunu bilmeyen yoktur davaya katılanlardan. Ben bunu söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Peker Twitter üzerinden Doğu Perinçek'e "Abdullah Öcalan'ın kankası" derken, ağzına geleni de söyledi.

Etiketler sedat peker doğu perinçek fethullah gülen twitter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş'tan Fikret Orman'a tazminat davası
Galatasaray - Fiorentina maçında ortalık bir anda karıştı
Tüm dünya onları konuşuyor: 2 erkek, 2 kadın çok eşli yaşıyorlar
Metropoll son anketini açıkladı: İşte seçimlerin kaderini belirleyecek anket
Alkollü sürücü 3 milyon TL'lik süper lüks otomobili çöpe çevirdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak
Tribünde AK Partili isme büyük protesto
Ece Seçkin konserde neye uğradığını şaşırınca çılgına döndü!
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı