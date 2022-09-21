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Sedat Peker'in hesaplarını yöneten şahıs tutuklandı

Sedat Peker'in hesaplarını yöneten şahıs tutuklandı

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre O., tutuklandı.

Suç örgütü liderliği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in, sosyal medya hesaplarını yöneten Emre O., geçtiğimiz pazar günü Arnavutluk'tan ülkemize getirildi. Polisin Interpol aracılığıyla teslim aldığı O., tarifeli uçakla getirildiği İstanbul'da ilk olarak Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüve ilk ifadesi burada alındı.

 KARTAL ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ
'Tehdit', 'Suçu ve Suçluyu Övmek', 'Suç İşlemek amaçlı Kurulan Örgüte Üye Olmak', 'Basit Yaralama', 'Sesli Yazılı Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan Emre O.'un emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. O. işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

'SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
O., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından bugün akşam saatlerinde 'Suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İLK İFADESİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI
O.'un savcılıktaki ilk ifadesi de geride bıraktığımız saatlerde ortaya çıktı. İfadesinde Sedat Peker'in lehine attığı tweetlerle ilgili konuşan O. "Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum" ifadelerini kullandı.

Etiketler sedat peker hesap
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