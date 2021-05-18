Sedat Peker'in iddiaları dünya basınında: ''AK Parti'yi tedirgin etti''

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları Fransız Le Monde gazetesinde haber oldu. Haberde, Peker'in açıklamalarının AK Parti'yi tedirgin ettiği belirtildi.

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamaları tartışılmaya devam ediyor.

Sedat Peker’in, sosyal medya hesaplarından toplamda 5 video yayınlayan ve AK Partili siyasetçilerle ilgili dikkat çeken açıklamaları medyanın da gündemine oturdu.

Öte yandan Fransız Le Monde bugün yayımlanan "Les confidences d’un chef mafieux sèment le trouble en Turquie“ (Bir mafya liderinin Türkiye’de kargaşaya neden sırları) başlıklı haberinde, Sedat Peker’in açıklamalarına değinildi.

LE MONDE: AKP’Yİ TEDİRGİN ETTİ

Marie Jègo imzalı haberde, Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında açıklamalarının AK Parti'yi tedirgin ettiği belirtildi.

Peker’in açıklamaları için "Türk devletinin en yüksek temsilcileriyle ilişkisinin kirli çamaşırlarını açığa vurulması“ denilen haberde, "Eski koruyucularıyla hesaplaşıyor“ ifadeleri kullanıldı.