Sedat Peker'in iddialarında adları yer almıştı... Hepsi hakkında takipsizlik kararı verilmiş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videosunda ve sosyal medya paylaşımında işaret ettiği bürokratlar hakkındaki “FETÖ soruşturmasının” 1.5 yıl sürdüğü, ancak “delil ya da veriye ulaşılamadığı” gerekçesiyle sonlandırıldığı öğrenildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası Sadık Soylu’nun; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal hakkındaki “FETÖ soruşturmasını,” kapattırdığını ileri sürmüştü. Peker daha sonra, Twitter hesabında ise Kayapınar ve Uysal hakkındaki soruşturmaya ilişkin bir belge paylaşmıştı.

ANKA Haber Ajansı, soruşturma dosyasına ulaştı.

Buna göre; soruşturmanın Fevzi B. adında bir kişinin Ankara Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 7 Eylül 2018 tarihinde yaptığı ihbar sonrasında başladığı öğrenildi.

Fevzi B., ihbarında; “Kayapınar ve Uysal’ı 4-5 yıldır tanıdığını ve her ikisinin de ‘FETÖ’cü’ olduğunu” iddia etti. Fevzi B. “Kayapınar, önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın hemşehrisi olduğundan, korumasında olduğu için şahıslara işlem yapılamıyor” iddiasında bulundu.

FEVZİ B.: “BİZ DAHA BİTMEDİK”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fevzi B.’nin ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi.

Fevzi B., emniyetteki ifadesinde; “Kayapınar’ın dolabında FETÖ’nün yayın organı Aksiyon Dergisi’ni gördüğünü’ ileri sürdü. Fevzi B., “Kayapınar’ın kendisine; FETÖ’cüleri kastederek, ‘Yurtdışında arkadaşlar aç. Paraları yok’ dediğini” iddia etti. Fevzi B., “Kayapınar ile tartıştığını ve bunun ardından da yardımcısı Uysal’ın onu kendi odasına davet ettiğini, Uysal’ın odada kulağına eğilerek ‘Biz daha bitmedik’ dediğini” ileri sürdü.

Yine edinilen bilgiye göre; bu ifadenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Kayapınar ve Uysal hakkında, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK), Terörle Mücadele Şubesi’nden, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan (KOM) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bilgi istedi.

KOM Daire’den, savcılığa; “Kayapınar ve Uysal’ın Bylock kaydına rastlanmamıştır” bilgisi verildi.

Savcılık soruşturmasında, Kayapınar ve Uysal hakkında BankAsya kaydının olmadığı, FETÖ ile bağlantılı derneklere ve yayın organlarına üyeliğinin de bulunmadığı tespit edildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kayapınar ve Uysal’ın yazılı savunmaları da alındı. Savcılık, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduklarına dair herhangi bir delil ya da veriye ulaşılamadığı” kanaatiyle Kayapınar ve Uysal hakkındaki soruşturmada yaklaşık 1.5 yıl sonra takipsizlik kararı verdi.

İHBARCI “ÇANTACI” MI?

Kaynaklara göre, savcılık; ihbarcı Fevzi B.’nin, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ‘çantacılık yaptığını’ ve ‘iş takibi için’ temaslarda bulunduğu” kanaatine vardı.

Savcılığın, Peker’in paylaştığı belgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sızdırıldığı iddiasını da soruşturduğu öğrenildi.

ANKA