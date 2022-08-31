Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker'in ortaya attığı yolsuzluk ağı iddialarında adı geçen Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını paylaştı. Söz konusu yazışmalara dair görselleri paylaşan Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı'nın iş insanı Mine Tozlu Sineren'den rüşvet istediğini öne sürdü. İş insanı Sineren ise olay günü katıldığı canlı yayında iddiaları doğruladı.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sineren ve Peker'in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçi. Başsavcılık, SPK'nın yaptığı suç duyurusunu değerlendirerek soruşturma başlattı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

SİNEREN İFADEYE ÇAĞRILACAK

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturmanın ardından TELE 1'e konuşan Mine Tozlu Sineren şu ifadeleri kullandı: "Ben daha önce şikayetlerde bulundum. Bütün iddiaları araştırmak için Başsavcılık tarafından talimat verildi. Benim zaten CİMER'e yaptığım suç duyuruları var. SPK'nın da var. Benimle başlamadı bu soruşturma, açıklamalardan sonra başladı. Daha önce başlaması gerekiyordu, geç kalındı."