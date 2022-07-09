Sedat Peker'in Mehmet Cengiz iddiaları yargıya taşındı

HKP, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medya üzerinden Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz ile ilgili iddialarını yargıya taşıdı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından ‘beşli çete’ olarak bilinen şirketlerden Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’e yönelik yaptığı açıklamayla ilgili 4 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Peker paylaşımında, “Size akrabam olan Mehmet Cengiz’i anlatacağım” diyerek, cezaevinden Mesut Yılmaz’ın kumar kasetleri karşılığı çıktığını ve Mehmet Cengiz’in anlaşmaya aracılık ettiğini iddia etmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz'ı haberine göre HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, “Peker’in itiraflarına rağmen Cumhuriyetin savcıları sanki hiçbir şey olmamış gibi hareketsiz kalmaya, daha doğrusu siyasi iktidardan talimat beklemeye devam etmektedir” dedi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz, Peker ve Cengiz’in akrabası Zafer Salman ile O dönemin DGM Başsavcısı Engin Baltacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatı Çolak tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde; Peker, Cengiz, Salman ve Baltacı’nın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “zimmet”, “irtikâp”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”, “kaçmaya imkân sağlama”, “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi”, “nüfuz ticareti”, “nitelikli yağma”, “şantaj” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarını işlediklerini iddia etti.

Çolak, dilekçede Sedat Peker’in ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından yaptığı 5 Temmuz’daki 25 Tweet zincirine yer verdi. Öte yandan dilekçede Peker’in iddiaları sonrası Gazetemiz muhabiri Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Zafer Salman’ın, “Peker ne dediyse doğrudur, savcılar çağırsınlar anlatayım” açıklamasını hatırlattı.

Çolak, dilekçede Peker, Cengiz, Salman ve Baltacı hakkında soruşturma yürütülerek, haklarında ivedilikle iddianame hazırlanmasını ve kamu adına dava açılmasını talep etti.