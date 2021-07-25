Sedat Peker'in oğlu açıkladı; pasaportu iptal edildi

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edildiğini söyledi.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir. AKP hükümeti?" ifadelerini kullandı.

Celal Han Peker ayrıca, "Bir gün düşünüp duracaksınız . Pasaportum neden silindi diye. Aklınıza geleceğim o zaman bunun bedelini ödeyeceksiniz" diye de belirtti.