Sedat Peker'in oğlundan ''Geççek'' paylaşımı

Suç örgütü lideri Sedat Peker‘in oğlu Celal Han Peker aylar sonra ortaya çıktı.

Sedat Peker’in oğlu Celal han Peker aylar sonra Twitter’a geri döndü. Dijital yasağı olan Peker’in oğlu, Tarkan’ın dün yayınlanan ve sosyal medyada büyük bir etki yaratan “Geççek” klibini paylaştı. Peker paylaşımına, “Geççek çok az kaldı” yazdı.

Peker’in paylaşımı şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in dijital materyallere erişimi engellemiş, sosyal medyada üzerinden paylaşım yapması yasaklanmıştı. Dijital tecrit altında olan Peker’in yasağı bir süre sonra esnetilse de paylaşım yapılmasına izin verilmiyor.