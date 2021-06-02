Sedat Peker'in paylaşımlarına erişim engeli

Sedat Peker'in, bazı tweet ve videolarına Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engelli getirildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları tartışılmaya devam ederken; kritik bir gelişme yaşandı.

ERİŞİM ENGELİ

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunan Peker'in, bazı tweet ve videolarına Jandarma Genel Komutanlığı talebi ile “kişilik haklarının ihlali” gerekçesi ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engelli getirildi.

Engel kararını bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından duyurdu. Akdeniz, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu tweetler ve YouTube videoları hakkında yaptığı 18 Mayıs 2021 tarihli başvuru Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmiş. O kararın gerekçesi bilinmemekle birlikte, Komutanlığın itirazı Ankara 6. SCH tarafından kabul edilmiş” ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in paylaşımları şöyle:

Erişime engellenen içeriklerde, AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın Elazığ’da bir Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgisi olduğu iddiası yer almıştı.