Sedat Peker'in ramazan kolilerini hazırlayanların ifadesi alındı

İstanbul'da Sedat Peker adına Ramazan kolisi hazırlatan ve yardım eden 25 kişi karakolda ifade verdi.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir gıda toptancısında, üzerinde "Bir umuttur yaşamak, Reis Sedat Peker" yazan Ramazan kolilerini hazırlatanların bulunduğu yere, Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memurları geldi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre yüzlerce kolinin hazırlandığı sırada gelen polisler, "Suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle işlem yapacağı sırada, Peker hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine gıda toptancısında bulunan 25 kişi bilgilerine başvurulmak üzere karakola davet edildi.

Karakola gidenlerden ikisi şüpheli, diğer 23'ü 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi. İfade verenler, işlemlerin ardından karakoldan ayrıldı.

Peker adında hazırlattırılan ve dağıtılan Ramazan kolileriyle ilgili geçen yıl Rize'de 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlarda üçü hakkında "Suç örgütüne yardım" gerekçesiyle dava açılmıştı.

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