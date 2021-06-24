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Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in YouTube, Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in YouTube, Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Karar söz konusu platformlar tarafından, Türkiye’de temsilcilikleri olmasına rağmen henüz uygulamaya konmadı.

 İletişim Hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sedat Peker’in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiyede temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı'' ifadelerini kullandı.

Akdeniz ayrıca şu ifadeleri kullandı: 

''Sorulmadan açıklayayım, engelleme kararı var fakat bu platformlar "https" protokolünü kullandığı için Türkiye'deki erişim sağlayıcıları bu adresleri engelleyemiyor. Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir.

Türkiye'de Twitter, YouTube ve Instagram'ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar "dize geldi". Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor.''

Etiketler erişim engeli sedat peker
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