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Sedat Peker'in telefon görüşmesini paylaştığı Serdar Ekşi kimdir?

Sedat Peker'in telefon görüşmesini paylaştığı Serdar Ekşi kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medya video paylaşım platformu YouTube’de paylaştığı Serdar Ekşi ile olan telefon görüşmesi gündem oldu. Peki Serdar Ekşi kimdir? Erdoğan'ın akrabası mı? İşte tüm detaylar...

Serdar Ekşi kimdir, nereli? Serdar Ekşi kaç yaşında, nerede? Soruları vatandaşlar tarafında sıkça araştırılmaya başlandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son yayınladığı videoda görüntülü görüştüğü Serdar Ekşi sosyal medyada gündem oldu.

SERDAR EKŞİ KİMDİR?
Son zamanlar video paylaşım platformu YouTube’de yayınladığı videolarla gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker yeni bir video daha yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşi Enerji şirketinin sahibi olarak görülüyor. Sedat Peker’in notlarında bahsettiği Serdar Ekşi, ”City Ambulans Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekşioğlu Türkmendağı’na lojistik destek malzemeleri gönderdi. Yardımlar paketlendikten sonra TIR’lar ile gönderildiği basına yansımış.”

Sedat Peker Erdoğan'ın yeğeninin eşi ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştıSedat Peker Erdoğan'ın yeğeninin eşi ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştıPolitika

 ÖNCEKİ VİDEOLARINDAKİ DETAY
Peker’in önceki videosunda gösterdiği sıraları notlar arasında yer alan beşinci maddede “ Suriye’ye giden silahlar” yazısı dikkat çekiyor. Bu notun altında ise “Serdar Ekşi şahit var, birçokları” ifadesi geçiyor. Sedat Peker’in ekrana tutarak gösterdiği ancak videoda bu konuya değinmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sedat Peker Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeler yer verdi:

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