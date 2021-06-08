Sedat Peker'in videoların yer alan kitaplar satış rekorları kırıyor

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda gösterdiği kitaplar satış rekorları kırıyor. İşte Peker'in kamera karşısına çıktığı o kitaplar...

Türkiye, bir süredir Sedat Peker'in videolarına kilitlenmiş durumda.

Peker'in anlattıkları sosyal medyanın ve siyasetin öncelikli gündemi haline geldi.

Peker'in yayınladığı videolar ve FaceTime görüşmeleri (7 Haziran 2021 Pazartesi gününe kadar) 100 milyondan fazla izlendi.

PEKER KAMERA KARŞISINA KİTAPLARLA ÇIKIYOR

İlk videoda Mario Puzo'nun yazdığı Omerta ve Aptallar Erken ölür kitapları vardı.

Herkes bu kitaplarla verilen mesajları anlamaya çalışırken Peker'in kütüphanesinin diğer üyeleri de başka videolarda görünmeye devam etti.

İlerleyen videolarda Peker, çokça bahsettiği kamerasının karşısına şu kitaplarla çıktı:

Kovulan Sosyalist Troçki – Isaac Deutscher

Baba'nın Dönüşü – Mario Puzo

Aptallar Erken Ölür – Mario Puzo

Hayırsız Peygamber Bob Dylan – Mike Marqusee

Son Cüret – Yılmaz Özdil

Hz. Ali- İslam’ın Doğuşu ve İlk Ayılıklar – Oral Çalışlar

Ezilmiş ve Aşağılamışlar - Dostoyevski

Her Şey Seninle Başlar – Mümin Sekman

Aile – Mario Puzo

Münih'e Kadar 6 Mezar – Mario Puzo

ALFA'NIN KİTAPLARINA TALEP YÜZDE 10 ARTTI

Independent Türkçe'nin haberine göre; Peker'in videolarında, bastığı 3 kitap kullanılan Alfa Yayın Grubu'nun satış departmanı, yayınlardan sonra söz konusu kitaplarda bir hareketlilik yaşandığını belirtiyor.

Peker bu videolarla, söz konusu yayın grubu tarafından piyasaya sürülen "Kovulan Sosyalist", "Her Şey Seninle Başlar" ve "Hz. Ali-İslam'ın Doğuşu ve İlk Ayrılıklar" isimli kitaplara olan talebi yüzde 10 oranında arttırdı.

TÜRKALİ'NİN ROMANINA RAĞBET ARTTI

9. videoda Peker'in bahsettiği Vedat Türkali'nin "Bir Gün Tek Başına" isimli romanının ise internet stoklarının tükendiği gözleniyor.

Bu kitap Ayrıntı Yayınları tarafından basılıyor. Videoların en büyük faydası ise butik bir yayınevi olan Paris Yayınları'na oldu.

"PANDEMİ NEDENİYLE ELİMİZDE KALMIŞTI, ŞİMDİ TATLI TATLI SATILIYOR

Geçen yıl, pandeminin başlarında basılan "Hayırsız Peygamber Bob Dylan" kitabının dağıtımı kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle istenildiği gibi yapılamamış ve dünyada beğeniyle okunan bu eser Türkiye'de hak ettiği ilgiyi yakalayamamıştı.

Paris Yayınları'nın sahibi Muammer Kıranoğlu, "Hal böyle olunca üzülmüştük. Çünkü çok önemli bir kitap bu. Sadece Bob Dylan'ı değil o dönem ABD'de yaşanan büyük değişimi de anlatıyor. Ama pandemi şartları nedeniyle satış rakamları düşüktü ve kitaplar elimizde kalmıştı. Ebatlı olduğu için de maliyetli bir kitaptı" diye konuştu.